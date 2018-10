Villingen-Schwenningen 180 Teilnehmer präsentieren ihre besonderen Oldtimer

Am Sonntag kamen 180 aktive Teilnehmer mit ihren zwei- und vierädrigen Fahrzeugen ins Hammerstatt-Fahrerlager in der Albertistraße. Dort präsentierten die Fahrer bis zum Abend über 100 Fahrzeuge mehr als die Anmeldezahlen erwarten ließen. "Das ist ein toller Erfolg", resümierte Sportleiter Hans Ströbel. Er wies insbesondere auf drei noch intakte, in den USA hergestellte AmericanLaFrance2- Oldtimer hin, die einst als Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge dienten. Ihre Ent­stehungsgeschichte reicht bis ins vorletzte Jahrhundert zurück.

Ganz so alt waren die während des Revivals präsentierten Fahrzeuge nicht. Doch mit ihrem Baujahr, das zwischen 1918 und 1922 lag, übertrumpften die Vorkriegsfahrzeuge die meisten der anderen Oldtimer um Längen.

Weil es aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich ist, verzichteten die Organisatoren bereits im dritten Jahr darauf, Autorennen zu veranstalten. "Der Aufwand ein Rennen auf öffentlichen Straßen zu organisieren, ist inzwischen derart hoch, dass es sich arbeitstechnisch und hinsichtlich des Zeitaufwandes nicht mehr lohnt, sie regelmäßig durchzuführen."