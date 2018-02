Villingen-Schwenningen 17-Jährige belästigt

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Erst am Wochenende brachte das 17-jährige Opfer die Tat zur Anzeige. Sie war am "Schmotzigen" gegen 22 Uhr beim Parkhaus Theater am Ring in Villingen von zwei alkoholisierten Männern sexuell belästigt worden. "Sie drückten die 17-Jährige gegen die Wand und fassten sie unsittlich an", schildert Michael Aschenbrenner, Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Tuttlingen. Nur dem beherzten Einschreiten eines Passanten verdankt die 17-Jährige, dass nicht mehr passierte und sie fliehen konnte. "Der Passant hinderte die Täter an weiteren Tathandlungen", so Aschenbrenner. "Das finde ich ganz toll, dass der Mann den Mut aufgebracht hat", so der Polizeisprecher. "Es wäre sehr wichtig, dass sich dieser Passant bei uns meldet", betont er. Die zwei Beschuldigten werden so beschrieben: Einer soll zirka 25 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß sein, mit einer kräftigen Statur und braunen, zirka drei Zentimeter langen Haaren. Beschrieben wird er mit Drei-Tage-Bart auf den Wangen und im Kinnbereich, breitem Mund und heller Haut. Er trug einen schwarzen Ohrring am rechten Ohr, war bekleidet mit einer Jeans und einer Fleece-Jacke.