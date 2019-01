Villingen-Schwenningen 16. Schwenninger Vesperkirche ist eröffnet

Es gibt auch Beratungsangebote, beispielsweise für Schuldner

Das im Mittelpunkt stehende Angebot des warmen Mittagsessens wird jeweils vom Küchenteam des nahegelegenen Franziskusheims zubereitet, einem Altenpflegeheim, getragen von der Gemeinschaft der Franziskanerinnen von Bonlanden. Erstmals wird es in diesem Jahr auch ein vegetarisches Menu zur Auswahl geben.

Verwandlung ist möglich, so Dekan Rüter-Ebel und auch Karin Ott, Pfarrerin der evangelischen Stadtkirche Schwenningen, sieht es so. Sie zitierte aus einer Bibelstelle, in welcher Jesus bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt. Wein wird es nicht geben, dafür aber bei Bedarf Vespertüten mit Wurst- und Käsebrot, Eiern und Obst für diejenigen, für die es mühsam ist, selbst für das Nötigste zu sorgen. Und es wird wieder Beratungsangebote geben, beispielsweise für Schuldner und Menschen in besonderen Notlagen. Ebenso ein seelsorgerisches Wort zum Tag in der Mitte jedes Vesperkirchentages mit Gedanken zu einem biblischen Text, einem Impuls zu einem Lebensthema oder einer kurzen Geschichte zur diesjährigen Vesperkirche.