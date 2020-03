Villingen-Schwenningen 16-Jähriger an Krebs erkrankt: Spender gesucht

Diagnose ein unfassbar großer Schock

"Die Diagnose war für mich, meinen Mann und unseren älteren Sohn ein unfassbar großer Schock", sagt Luis‘ Mutter. Mit diesem Schicksal ist er nicht allein: Alle 15 Minuten erhält ein Patient die Diagnose Blutkrebs, darunter viele Kinder und Jugendliche. Oftmals können Betroffene nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Allen, die nicht wissen, ob sie sich registrieren lassen wollen, gibt Luis‘ Mutter auf den Weg: "Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden."

Gemeinsam mit der DKMS organisieren Luis‘ Familie und Freunde die Online-Registrierungsaktion. Unter dem Motto "Luis will leben!" appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich über den Link www.dkms.de/luis-will-leben online zu registrieren und damit aufnehmen zu lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Über www.dkms.de/luis-will-leben kann sich jeder Interessierte unkompliziert online ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder potenzielle Neuspender selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und per Brief an das DKMS-Labor in Dresden senden. Im DKMS Life Science Lab werden dann die individuellen HLA-Merkmale (auch: Gewebemerkmale) des Spenders analysiert, die eine Registrierung in der DKMS sowie eine Aufnahme in internationale Suchregister möglich machen.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Da die DKMS als gemeinnützige Gesellschaft im Kampf gegen Blutkrebs Spendengelder benötigt, wird um finanzielle Unterstützung gebeten. Jeder Euro zählt. Mehr zur Online-Registrierungsaktion "Luis will leben!" erfahren Interessierte unter: www.facebook.com/Luiswillleben www.instagram.com/luis_will_leben. Fragen zur Online-Registrierungsaktion oder zum Spendenkonto gerne per Mail an: regi-vs@gmx.de.