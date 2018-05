Villingen-Schwenningen 153 Fahrer lassen ihr Motorrad segnen

VS-Tannheim (wz). Eine Rekordbeteiligung gab es bei der Motorradsegnung in Tannheim. Gründungsmitglied Berthold Huber, der die Veranstaltung 2002 ins Leben rief, zählte 153 Mitfahrende in Bike-City, so viele wie noch nie. Dem Motorradfreak und Backhäule-Wirt war bekannt, dass es in und um Tannheim zahlreiche Motorradbegeisterte gibt, die sich aber noch nie zu einem gemeinsamen Treffen zusammenfanden.