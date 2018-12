Villingen-Schwenningen 15 Blickwinkel auf einen OB

Villingen-Schwenningen. Bürgermeister Detlev Bührer und Henry Greif schlüpften in die Moderatorenrolle, als sie in drei Runden je fünf Bekannten und Wegbegleitern Kubons auf den Zahn fühlten. Tröpfchenweise kamen nette Anekdoten zum Vorschein, die einen bislang unbekannten Blick auf den OB erlaubten. Etwa die Schilderung von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer von ihrer ersten Begegnung mit ihm bei einem Baustellenrundgang.

Er habe sogleich versucht, sie zu stürzen, sei kraftvoll hinter ihr auf das hintere Ende eines Dielenbretts getreten –­ "und ich lag wirklich ungebremst im Dreck und dachte, ›super, das wird eine tolle Zusammenarbeit‹". Die sei es tatsächlich geworden, auch wenn interessant gewesen sei: "Die Entschuldigung für diesen Vorfall kam dann vom Landrat!" Nun, Jahre später, reichte Kubon sie lachend nach: "Es tut mir wirklich leid, die Sache mit dem Brett!"

Jeder der 15 Teilnehmer der Talkrunden steuerte seinen Teil zum Bild bei. So war von Chefsekretärin Sabine Silbersdorf, der Frau an seiner Seite während der letzten 13 Jahre – neben seiner Ehefrau natürlich –, zu erfahren, dass er hin und wieder ein ganz schöner Dickschädel gewesen sei, dem sie modisch mehr Mut zur Farbe gegönnt hätte. Der Bad Dürrheimer Bürgermeister Walter Klumpp umschrieb ihn als einen, der "immer mal wieder für Erheiterung bei den Bürgermeistern" gesorgt habe. Kubons Ex-Kollege und jetziger OB von Bietigheim-Bissingen, Jürgen Kessing, der seinerzeit die Stellenanzeige für VS gefunden und Kubon "auf den Geschmack" gebracht habe, verriet, wie ihm mehrere Anläufe einer Kakao-Bestellung im Osten den Spitznamen "Nesquick" eingebracht haben. Und Landrat Sven Hinterseh ließ erkennen, wie gut die Bande ins Landratsamt gewesen seien – man habe "sehr, sehr gut zusammengearbeitet, fast schon kameradschaftlich". Caritativ orientiert, zielorientiert, geschichtlich bewandert und voller Engagement für die Sportvereine erschien Kubon in Talk-Runde zwei über Ehrenamt und Kirche mit Dekan Josef Fischer, Zunftmeister Anselm Säger, Sportverbandsvorsitzendem Daniel Fleig, Heimatvereinsvorsitzender Annemarie Conrad-Mach und Caritas-Chef Michael Stöffelmaier. In Runde drei, als mit Sparkassen-Chef Arendt Gruben, der Grünen-Landtagsabgeordneten Martina Braun, Hochschul-Direktor Rolf Schofer und SPD-Fraktionschef Edgar Schurr Wirtschaft und Politik zum Tragen kamen, musste Ministerpräsident a. D. Erwin Teufel zugeben: "Ich habe nicht angenommen, dass er so gut hierher passt!"