Ingrid Hildebrandt (Jahrgang 1927), und Uwe Spille (61), in den 1980er-Jahren durch das Kabarett "Bungrid, Kurz und Spille" bekannt geworden, präsentieren am Dienstag, 6. November, 19 Uhr. im AWO-Heim in Schwenningen und am Mittwoch, 7. November, 15 Uhr, in der Seniorenresidenz Alpenland im Kaiserring Villingen ein einstündiges Programm mit literarischen und musikalischen Absonderlichkeiten. Foto: Veranstalter