Villingen-Schwenningen 1400 Hästräger ziehen bei Umzug durch Weigheim

Doch auch alle von Privaten oder Vereinen betriebenen Beizen waren während des Umzugs und vor allem danach gut besucht.

Am Umzugstag funktionierte die Dorfgemeinschaft einmal mehr. Die Eröffnung des Umzugs übernahmen die Gastgeber, die mit Narrensamen, Wölfen und Hansel den Tross eröffneten. Die Musik folgte. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zahlreiche Zünfte, auch aus Schwenningen und den Nachbargemeinden, sorgten für ein farbenfrohes Spektakel.

Die unterschiedlichsten Figuren und Hästräger machten sich auf den Weg zwischen Kirche und Festhalle, um das dicht gedrängte Publikum an den Straßenrändern mit ihren teilweise halsbrecherischen Aufführungen zu erfreuen. Mit guter Laune steckten die Hästräger die Zuschauer an. Nach zwei Stunden verlagerte sich das Geschehen in die Besenbeizen, wo mitunter Musikformationen die Stimmung ankurbelten. In der Halle gab es ein kleines Programm.