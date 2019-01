Villingen-Schwenningen 14 Täuflinge bei der Haldenzunft

Traditionell hatte die ­Haldenzunft zur Taufe neuer Mitglieder und zur Verurteilung strafbarer Mitglieder vor dem Narrengericht eingeladen. Schnell stellte sich heraus, dass noch nie derart viele Besucher vor Ort waren, um die Zeremonie mitzuerleben. Die Haldenzunft fegte mit einem lautstarken Halden-Hui durch den Veranstaltungsort, in dem jegliche Grenzen zu fallen schienen. Es begann mir der Rekordzahl von 14 Täuflingen, die aus Mühlhausen aber auch den umliegenden Orten bis nach Villingen kamen. Die Vielzahl der neuen Anwärter zum Hästräger erforderte von den Organisatoren eine Änderung des Zeremoniells, das immer drei bis vier Täuflinge zeitgleich den Schwur auf ein Leben als Halden-Hexe während der fünften Jahreszeit abverlangte.

Dabei galt es für die Neulinge, sich nicht nur wehrlos an einem Balken festzuhalten, sondern auch jede Menge Stroh und abscheuliches Gesöff über sich ergehen zu lassen. Ihren weltlichen Namen legten die Neulinge beim Ablegen ihres Eids ab und tragen fortan nur noch ihren Hexennamen. Die auf Grund ihres Fehlverhaltens während der vergangenen Saison verurteilten Mitglieder laufen in den diesjährigen Umzügen zur Strafe als Hampelwurscht mit. Sie bekommen ein Schild umgehängt und tragen jede Menge an Bratwürsten mit, deren Anzahl sich bis zum Ende des Umzugs deutlich vermehren kann.

In diesem Jahr verurteilte die Zunft Sonja Meinzer, ­André Schulz, Kim Jäger und Dauerkandidat Michael ­Goldner zu Hampelwürschten. Diesjährige Täuflinge der inzwischen auf 150 Mitglieder angewachsenen Haldenzunft waren Markus Zickert, ­Claudia Roser, Laura Kohler, Jenny Melzner, Tobias ­Grötzinger, Daniel Reichmann, Thea Kohler, Conny Jäger, Nick Goldner, Kassandra Geisler, Mike Geisler, ­Tobias Demski, Fabian Demski und Beate Bechmann.