119 neu angekommene Fünftklässler des Gymnasiums am Romäusring wachsen zusammen. Kürzlich erlebten die vier fünften Klassen je einen erlebnispädagogischen Tag, hier die 5a, die von ihrem Klassenlehrerteam Laura Wälder und Dirk Wölfle begleitet wurde. Mit ihren Klassenlehrerteams lernten sie sich an der frischen Luft kennen, übten sich gemeinsam abzusprechen und zu handeln. Vom GaR aus liefen die Gruppen zum Magdalenenberg in den nahe gelegenen Wald zur Warenburgruine. Übungen mit Seil und Ball wechselten sich mit Suchaufgaben im Wald ab und schulten Kreativität und Selbstständigkeit. Mit den gesammelten Gegenständen entwickelten die Schüler Theaterszenen und führten diese zum Abschluss auf. Nach sechs Schulstunden im Wald waren sich alle einig: "Am Gymnasium am Romäusring sind wir gemeinsam stark." Foto: GaR