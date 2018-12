Villingen-Schwenningen 117,5 Millionen Euro investiert

Das ist Thema des Sachstandsberichts bei der heutigen Verbandsversammlung. Insgesamt sind 60,5 Millionen Euro bereits fertig, 13,4 Millionen Euro im Bau und weitere Maßnahmen über 29,4 Millionen Euro starten in den nächsten sechs Monaten.

Weitere Projekte in einer Gesamthöhe von 10,5 Millionen Euro befinden sich in der Anlaufphase für 2019. Bei den Hausanschlüssen könnten in den einzelnen Baugebieten Anschlussquoten von 30 bis 100 Prozent festgestellt werden, meldet der Zweckverband. Das spiegele die breite Zustimmung in der Bevölkerung und die Notwendigkeit des Breitbandausbaus wider.