Villingen-Schwenningen 110 Coronavirus-Fälle im Kreisgebiet

Von den insgesamt bisher bestätigten Fällen wurden 48 in Villingen-Schwenningen, jeweils 16 in Donaueschingen und Blumberg, fünf in Königsfeld, jeweils vier in Bad Dürrheim, Furtwangen und Hüfingen, jeweils zwei in Brigachtal, Bräunlingen, Dauchingen, Niedereschach und St. Geor-gen, jeweils ein Fall in Schonach, Triberg und Tuningen gemeldet. Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien desRobert-Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.