Villingen-Schwenningen 11-Jähriger leidet an nicht heilbarer Hauterkrankung

EB ist eine Multisystemerkrankung, das bedeutet, je nach Schweregrad, können neben der Haut auch viele andere Organe betroffen sein. Die Wunden können auch an Schleimhäuten, in Mund, Augen, Speiseröhre und im Magen-Darm-Trakt auftreten. Wenn also der Mundbereich von Blasen übersäht ist – so wie bei Adam – muss die Ernährung dementsprechend auf weiche Lebensmittel umgestellt werden.

Adam besucht die fünfte Klasse der Gemeinschaftsschule in Deißlingen. Dort war er zuletzt bereits drei Mal Klassenbester in Mathematik. Auch zu den anderen Schülern hat Adam ein sehr gutes Verhältnis, erzählt seine Mutter Csilla Seibel in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

"Alle mögen ihn", sagt sie. Leider sei der Schulalltag nicht immer idyllisch, so die Mutter. Adam muss oft auch während des Unterrichts große Schmerzen aushalten. "Manchmal tut es so arg weh, dass Adam nicht mehr alleine schreiben kann", so Csilla Seibel. Der Schwimmunterricht ist die einzige Sportart, die Adam schmerzfrei ausüben kann und zugleich auch sein Lieblingssport. Da es Schwimmunterricht an der Deißlinger Gemeinschaftsschule gibt, sei mitunter auch ein Grund dafür gewesen, dass Adam die Schule dort besucht.

Nach dem Schwimmen müssen die Wunden auf Adams Haut jedoch gepflegt und mit neuem Verbandsmaterial versorgt werden. Das ganze Prozedere im Anschluss dauere etwa zwei Stunden, erklärt seine Mutter.

Deshalb ist der elfjährige Schüler auf einen Schulbetreuer angewiesen, der sich um solche Dinge kümmert, die Adam aufgrund seiner Erkrankung eben nicht selbstständig erledigen kann.

Mit seinem letzten Schulbetreuer ist Adam sehr gut ausgekommen. Auch seine Mutter sei mit ihm zufrieden gewesen. Dieser habe aber eine neue Stelle angetreten und die Familie hat bis jetzt keinen Ersatz gefunden. Deshalb ist Adams Mutter seit März mit ihm in die Schule gegangen, um für ihn da zu sein. Dass das auf Dauer für alle Beteiligten anstrengend ist, weiß Csilla Seibel. "In der Schule darf ich nicht seine Mutter sein. Dort bin ich seine Betreuerin". Auch die Klassenlehrerin habe bemerkt, dass Adam in Anwesenheit seiner Mutter zurückhaltender geworden ist, sagt Csilla Seibel.

"Ich wünsche mir, dass er auf meinen Bruder aufpasst"

Jedoch komme ohne Schulbegleiter nichts anderes in Frage. "Entweder ich komme mit oder Adam muss zu Hause bleiben" – und letzteres sei unvorstellbar, zumal der Schüler ein helles Köpfchen ist und regelmäßigen Schulunterricht braucht.

"Von einem neuen Schulbegleiter wünsche ich mir, dass er für meinen Bruder da ist, gut auf ihn aufpasst und die Sachen erfüllt, die für ihn gut sind", sagt Adams Bruder David. Der 14-jährige Junge besucht ebenfalls die Deißlinger Gemeinschaftsschule. Das Thema Schulbegleiter hatte der Familie schon in der Vergangenheit einige Nerven gekostet. Der ehemalige Schulbegleiter war über die Caritas angestellt. Die Kosten sollte eigentlich die Krankenkasse, die BKK-Schwenningen übernehmen. Diese wollte sich die Kosten jedoch am liebsten sparen, erzählt Csilla Seibel.

Im September war die Krankenkasse dann per Gerichtsbeschluss dazu verdonnert worden, die Kosten für die Betreuung von Adam für ein halbes Jahr – also bis März dieses Jahres­ – zu übernehmen. "Die Kosten wurden uns jedoch nur zum Teil erstattet", so Adams Mutter.

So kam es Anfang März dieses Jahres zu einem erneuten Gerichtstermin beim Sozialgericht Reutlingen. Dort wurde entschieden, dass die Krankenkasse den noch auszustehenden Betrag zurückzahlen und mit der Caritas abrechnen müsse. "Dies hat die BKK-Schwenningen dann auch gemacht, jedoch ist immer noch ein Restbetrag übrig", so Csilla Seibel. Jedoch fehle ihr und dem Rest der Familie die Kraft, einen neuen Rechtsstreit zu führen.

Mutter verzichtet auf Anhörunf beim Gericht

"Ich möchte einfach keinen Streit mehr", betont die Mutter. Deshalb verzichte sie auf eine erneute Anhörung beim Gericht. Nachdem der alte Schulbetreuer von Adam eine neue Stelle angenommen hat, habe die Familie von der Krankenkasse eine Liste mit Sozialstationen erhalten. Dort sollte sich eigentlich schnell ein neuer Schulbegleiter finden, so die Mutter. "Ich war fest davon überzeugt, dass sich so ein neuer Ersatz findet, bis die Corona-Pause in der Schule vorbei ist".

Doch seitdem die Schule am ersten Tag nach den Pfingstferien wieder geöffnet hat, muss Csilla Seibel ihren Sohn selbst dorthin begleiten. Es hatte sich seither niemand mehr bei der Familie bezüglich eines neuen Schulbegleiters gemeldet. Die Familie würde sich sehr freuen, wenn sich bald jemand neues findet, der Adam in die Schule begleiten kann. Csilla Seibel würde es jedenfalls begrüßen, wenn sich jemand bei ihr (E-Mail: seibelstell@yahoo.de) meldet. Sie möchte auch für andere Eltern und an EB erkrankte Kinder da sein: "Schmetterlingskinder Blumenwiese. Heilende Unterstützung" – so soll der Verein von Seibel heißen, der auch anderen Familien mit Rat und Tat zur Seite stehen soll.

"Aus Erfahrung weiß ich, dass es gut tut, wenn jemand da ist, der einen versteht", betont Seibel. Die kreative Namensgebung stammt von Adams Bruder David, der das Projekt seiner Mutter unterstützen möchte.

Der Verein ist noch nicht im Vereinsregister eingetragen. "Bald soll es aber soweit sein", freut sich Csilla Seibel. Sie fügt hinzu: "Uns ist es wichtig nicht mit Mitleid auf diese Erkrankung zu blicken. Schmetterlingskinder sind etwas Besonderes, die einfach mehr Unterstützung im Leben brauchen als andere Kinder".