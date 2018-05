Villingen-Schwenningen 1,7 Millionen Euro für Straßensanierungen

Die Maßnahme kostet 1,18 Millionen Euro und soll – nach Zustimmung durch den Gemeinderat – 2018 und 2019 umgesetzt werden.

Wieselsbergstraße

Größere Veränderungen stehen zudem in einer der meist belasteten Villinger Hauptverkehrsstraßen (13 000 Fahrzeuge pro Tag) an. Die Wieselsbergstraße soll teilweise anders gestaltet und die Gehweg- sowie Radwegsituation verbessert werden.

Zwischen Fasanen- und Sperberstraße soll im Zuge der Modernisierung der Radweg verbreitert werden, sodass für beide Richtungen drei Meter zur Verfügung stehen. Zudem wird das Manko, dass der Gehweg direkt an der Straße platziert ist, behoben – dies hatte laut Verwaltung für Verwirrung gesorgt, da in der Stadt die Radwege generell an der Straße liegen. Im Bereich der Sperberstraße soll zukünftig eine Mittelinsel dafür sorgen, dass Fußgänger zukünftig einfacher auf den Feldweg in Richtung Nordstetten gelangen.

In den Fokus ist dabei auch die überlange Abbiegespur von der Wieselsbergstraße in die Milanstraße gerückt. Diese ist, seitdem der Verkehr in Richtung Bundesstraße in die neue Stichstraße verläuft, nun in einer solchen Dimension überflüssig geworden. Mit einer baulichen Umgestaltung soll nun auch verhindert werden, dass die Verkehrsteilnehmer trotz ausreichender Beschilderung weiterhin über die Milanstraße in den Vorderen Eckweg fahren möchten.

Insgesamt ist geplant, die Einteilung der Fahrstreifen in Richtung Innenstadt neu zu regeln. Neben der Verkürzung der Abbiegespur in Richtung Milanstraße sollen Teile der Fläche in einen Grünstreifen mit Alleebäumen umgewandelt werden. Aus Sicht der Stadt habe dies zwei Vorteile: Die Stadteinfahrt würde "urbaner gestaltet und so strukturiert, dass die räumliche Überbreite verschwindet und sich die gefahrenen Geschwindigkeiten besser an die Vorgaben anpassen."

Bei der Begutachtung wurden außerdem Straßenschäden festgestellt. Deshalb soll die gesamte Fahrbahndecke zwischen Fasanenstraße und der großen Ampelkreuzung am Habsburgerring erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 500 000 Euro, die Umsetzung ist für kommendes Jahr geplant.