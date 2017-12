Villingen-Schwenningen 1,3 Millionen für Mikroinstitut

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert die Institute der Hahn-Schickard-Gesellschaft (HSG) in Villingen-Schwenningen, Freiburg und Stuttgart für die Beschaffung strategisch wichtiger Forschungsgeräte in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro. Dies gab Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Mittwoch bekannt. "Innovation beginnt mit Forschung. In keiner anderen Region Europas ist deshalb der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen am Bruttoinlandsprodukt so hoch wie bei uns. Unser Ziel ist es, den Technologietransfer zwischen Forschung und Wirtschaft und insbesondere den kleinen Unternehmen weiter auszubauen.