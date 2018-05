Villingen-Schweningen Nach Brand: Junge schwebt in Lebensgefahr

Dichter Rauch quoll beim Eintreffen der Feuerwehr Schwenningen aus den Dachfenstern, vor dem Haus in der Espanstraße spielten sich wahre Dramen ab. Denn dort standen Familienangehörige, die sich in der Dachgeschosswohnung befunden hatten, als der Brand ausbrach. Und sie machten deutlich: Oben in der Wohnung ist noch ein Kind! Wie Polizeisprecher Dieter Popp erklärte, hatten sich in der Wohnung neben den Eltern drei weitere Kindern aufgehalten. Die Frau sowie die beiden drei und elf Jahre alten Schwestern des Jungen hatte der Vater zunächst in Sicherheit gebracht, als dieser jedoch seinen 13-jährigen Sohn retten wollte, konnte er die Wohnung nicht mehr betreten. Ein Trupp unter Atemschutz begab sich daraufhin sofort zur Menschenrettung in die Wohnung. Im dortigen Dachgeschoss stand das Wohnzimmer in Vollbrand, als sich die Retter auf der Suche nach dem Sohn der Familie einen Weg durch Rauch und Flammen bahnten.

Junge aus brennendem Haus gerettet

Während weitere Atemschutzträger die Wohnung betraten, um die Löschmaßnahmen einzuleiten, konnte das Kind entdeckt und ins Freie gebracht werden. Es wurde durch die Rauchgase lebensgefährlich verletzt, sodass sofort lebensrettende Maßnahmen eingeleitet werden mussten. Der Junge wurde zunächst in das Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert, später aber per Hubschrauber in eine Spezialklinik verlegt. Auch seine zwei Schwestern kamen ins Klinikum, konnten dieses aber kurze Zeit später wieder verlassen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich, während der Notarzt um das Leben des Jungen kämpfte, um 13 weitere Betroffene. Diese wurden laut Angaben der Polizei ebenfalls durch Rauchgase verletzt.