Villingen Open 2025: Neyla-Fee Schriever, internationale Talente und Novak Djokovic

Internationale Talente schlagen in dieser Woche in Villingen auf. Bei den Villingen Open, einem Tennis-Europe-U14-Turnier, trifft sich die zukünftige Elite im Friedengrund.
Die VS Tennis Academy veranstaltet die Villingen Open im Friedengrund. Dies ist ein Tennis-Europe-Turnier der U14-Kategorie. Der TC BW Villingen arbeitet mit der Academy eng zusammen, um die jungen Talente aus ganz Europa in die Doppelstadt zu locken.Supervisor ist Tomaz Majer, Turnierdirektor und Academy-Geschäftsführer Strahinja Jovanovic.