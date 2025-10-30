Villingen Open 2025: Neyla-Fee Schriever, internationale Talente und Novak Djokovic

Internationale Talente schlagen in dieser Woche in Villingen auf. Bei den Villingen Open, einem Tennis-Europe-U14-Turnier, trifft sich die zukünftige Elite im Friedengrund.

Die VS Tennis Academy veranstaltet die Villingen Open im Friedengrund. Dies ist ein Tennis-Europe-Turnier der U14-Kategorie. Der TC BW Villingen arbeitet mit der Academy eng zusammen, um die jungen Talente aus ganz Europa in die Doppelstadt zu locken.Supervisor ist Tomaz Majer, Turnierdirektor und Academy-Geschäftsführer Strahinja Jovanovic.

„Es ist nicht nur für die Stadt Villingen-Schwenningen ein ganz großes Event, sondern auch für die gesamte Region. Das Niveau ist wirklich sehr hoch“, betont Jürgen Müller, der Trainer und Sportwart des TC BW Villingen. Das große Finale findet am Sonntag statt.

Die große Bühne

In der Tennishalle im Friedengrund spielen 141 Teilnehmer aus 24 verschiedenen Ländern um den Titel. „Die Anzahl der Teilnehmer und die verschiedenen Länder zeigen, wie groß und wichtig dieses Turnier ist. Viele spätere Weltklassespieler haben in diesem Alter hier oder bei ähnlichen Turnieren gespielt. Ich erinnere mich, Novak Djokovic schon als U14-Spieler gesehen zu haben – damals spielte er schon außergewöhnlich. Bei Roger Federer hingegen war mit 14 noch nicht zu erkennen, dass er zu einer solchen Tennis-Legende heranwächst.“

Spielfreude ist vorhanden

Trotz des Beispiels von Djokovic weiß Müller, dass es nicht garantiert ist, trotz allem Talent ein Weltstar zu werden: „Viele schaffen es dann am Ende trotzdem nicht.“

So ein großes Turnier im Villinger Friedengrund soll nun ein fester Bestandteil des Kalenders werden. „Es braucht einfach gewisse strukturelle Möglichkeiten. Die sind hier in der Doppelstadt gegeben. Es freut uns, Gastgeber eines solchen Events zu sein“, so Müller.

Neyla-Fee Schriever

Die Lokalmatadorin Neyla-Fee Schriever (TC BW Villingen) konnte ihr erstes Match gegen die Französin Adele Manigold mit 7:5; 6:0 für sich entscheiden. Danach ging es gegen die Italienerin Giorgia Lanza.

Die 13-jährige Villingerin unterlag der an Nummer vier gesetzten Italienerin trotz starker Leistung und vergebenen Satzballs knapp mit 3:6, 5:7.

„Sie hat unglaublich viel Freude an dem, was sie tut – und das ist das Wichtigste. Wenn es eng wird, spielt sie ihr bestes Tennis. Wir als Trainer versuchen ihr natürlich die Grundlagen beizubringen. Unser Ziel ist es, ihr in der Ausbildung so viel wie es geht mitzugeben“, so Müller über das große Talent aus Villingen.