Villingen/Königsfeld Frei laufendes Känguru gemeldet

Zu einem realen Einsatz musste das Tierschutzteam am Samstag gegen 21.30 Uhr zu einem verletzten Biber nahe des Heimwerkermarktes Bauhaus in Villingen ausrücken. Nach Rücksprache mit der Biberbeauftragten und Unterstützung durch Aurelia Seemann von der Tierrettung Südbaden wurde der Biber von den Helfern ins VetZentrum Schabelhof gebracht. Ältere Bisswunden wurden dort behandelt, bevor die Biberbeauftragte Bettina Saettele das Tier in ihre Obhut nahm.