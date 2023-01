Villingen in Weiß-Blau

1 Die Villinger Feuerwehr hängt die weiß-blauen Fähnele in Teilen der Villinger Innenstadt auf. Foto: Hog

Aufgrund des Jubiläums der Katzenmusik wurden die Fasnet-Fähnele durch die Angehörigen der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Villingen bereits aufgehängt.















VS-Villingen - Mit mehreren Teams hängten die Feuerwehrmänner die Stränge mit den weiß-blauen Fasnet-Fähnele am Montagabend in der Innenstadt über die Hauptstraßen.

Ein sehr ungewohntes Bild für die Helfer, standen doch noch die Christbäume in den Straßen, das hat es wohl so noch nie gegeben.

Auf etwa acht Meter Höhe

Die Feuerwehr-Angehörigen befestigten die Fasnet-Fähnele wieder mit Steckleitern auf etwa acht Meter Höhe an den Regenablaufrohren der Häuser und spannten die Stränge.

Die Fähnele für die höher gelegenen Befestigungen, zum Beispiel an den drei Stadttoren sowie an einigen anderen Stellen wurden mit der Drehleiter angefahren und angebracht. Das Straßenkreuz der vier Hauptstraßen wurde ausgelassen, da dort am Samstag der Fasnet-Jubiläumsbaum der Katzenmusik aufgestellt wird. Für die Angehörigen der Feuerwehr gab es zwischendurch eine Stärkung samt Warmgetränk.

Nach der Fasnet zurück an Narrozunft

Die Fähnele bleiben hängen und werden erst nach der Fasnet wieder abgebaut. Danach werden diese wieder an die Narrozunft zur Kontrolle und möglicher Reparatur übergeben.