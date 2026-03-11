Villa Schierenberg: Verkauft die Stadt „Tafelsilber“?

Die Stadt will die Villa Schierenberg und die Tennisanlage mit einer Konzeptvergabe entwickeln. Im Gemeinderat entstand eine Diskussion darüber, ob „Tafelsilber“ verscherbelt wird.
Oberbürgermeister Adrian Sonder wiederholte es gebetsmühlenartig: „Was heute hier in diesem Beschlussvorschlag steht, ist kein Ergebnis. Wir wollen uns auf den Weg machen.“ Gemeinderätin Anita Zirz (SPD) sah darin nur eine Floskel. „Die Stadt will das Gelände verkaufen. Das ist Fakt. Sonst brauche ich keine Konzeptvergabe.“