Villa Junghans Thema im Rat: Einen neuen „Lost Place“ in Schramberg verhindern

Einen neuen „Lost Place“ in Schramberg verhindern

1 Eine unbürokratische Zwischennutzung für die Villa Junghans schwebt SPD/Buntspecht vor. Foto: Riesterer

Im Zuge ihrer Haushaltsrede hat Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) gleich zwei Anträge zur kurz- und mittelfristigen Nutzung der Villa Junghans gestellt.









In ihrer Rede erläuterte Witkowski vor dem Hintergrund der sehr wahrscheinlich kommenden weniger rosigen städtischen Finanzen, inwiefern Projekte angegangen werden sollten. So müssten priorisiert jene Maßnahmen angegangen werden, die einen konkreten Nutzen oder Mehrwert für den Großteil der Schramberger Bürger haben. Und in ihrer Umsetzung müsste auch der Fokus eben darauf gelegt werden, dass diese Bedarfe möglichst gut abgedeckt werden.