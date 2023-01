4 Auch die Küchenutensilien wurden verkauft – Familie Weisser wird künftig nicht mehr in der Gastronomie tätig sein, Foto: Haas

Just zum 1. Januar 2023, dem 200. Geburtstag von Erhard Junghans, dem Gründer der einstmals größten Uhrenfabrik der Welt, stand die "Villa Junghans" im Park der Zeiten leer.















Schramberg - Tags zuvor war der langjährige Pachtvertrag zwischen dem Betreiberehepaar Weisser und der Stadt Schramberg für das Restaurant und Hotel ausgelaufen.

Wie es mit der "Villa Junghans" indes weiter geht, das ist noch offen. "Wir sind weiterhin in Gesprächen mit Pachtinteressierten", sagt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr auf neuerliche Nachfrage unserer Redaktion. Derzeit könne sie aber weder einen künftigen Pächternamen nennen, noch einen Zeitplan, wie es mit dem Gebäude weitergehe.

Daniela und Michael Weisser, die in dem denkmalgeschützten Gebäude, das der Sohn des Gründers mit gleichem Nahmen 1885/85 erbaut hatte, seit 16 Jahren wirteten, hatten "aus mehrschichtigen Gründen" die Reißleine gezogen. Hauptsächlich auch, weil ihrer Ansicht nach dringende Investitionen nicht nur im Küchenbereich, sondern auch in energetischer Hinsicht erforderlich gewesen wären und sie selbst keine Chance sahen, dass dies in naher Zukunft vom Eigentümer, der Stadt Schramberg, vorgenommen worden wäre.

Kosten steigen immens

Die Weissers sahen vor allem im vergangenen Jahr die Kosten allein für das Beheizen des Hauses in unermessliche Höhen steigen, Ausgaben, die nicht auf die Gäste des Hotels und Restaurants umgelegt hätten werden können. Eine Einsparung durch den Austausch der Originalfenster habe das Denkmalamt nicht zugelassen, so die ehemaligen Betreiber, wobei dies so einfach auch nicht möglich sei, weil die Rahmen dafür zu dünn seien, wie ihnen gegenüber ein Fensterbauer zu bedenken gegeben habe. Aber auch die teilweise völlig veralteten und vorwiegend unter Putz und starken Wandvertäfelungen liegenden Stromleitungen würden längst nicht mehr dem heutigen Sicherheitsstandard entsprechen, zumal einige davon quer durch die Wände verliefen.

Abgeplatzte Farbe

Immer wieder fragten sich nicht nur die Pächter, warum eine Stadt ihr Eigentum so wenig achte – wenn allein nur die abgeplatzte Farbe an den Fenstern und Türen beachtet werde. Für solche Arbeiten hätte zumindest der Pachtzins gut ausgereicht, heißt es vielerorts.

So aber habe nach überstandenen Corona-Jahren die Schramberger Fasnetsfigur des "Brüele" erneut einen Grund zum Heulen: Mit den bisherigen Pächtern, so sehen es treue Gäste, sei zum Jahreswechsel 2022/23 ein gewichtiges Stück der Seele des Hauses verloren gegangen, denn für sie sei die Führung des Hotels nicht nur eine "Geschäftsidee", sondern eine Berufung gewesen. Selbst als erstmaliger Gast habe man sich bereits nach wenigen Minuten in die Familie der unkomplizierten und sympathischen Betreiber aufgenommen gefühlt.

Etwas Besonderes

Es sei schon etwas Besonderes, so ehemalige Gäste, in diesem Hause weilen zu dürfen, dessen einstige Bewohner auf die Geschicke der ganzen Stadt und deren Bewohner maßgeblichen Einfluss hatten. Vor allem, wenn man bedenke, dass in den Werkshallen der Firma Junghans über die Jahrzehnte Tausende Schramberger ihr "Täglich Brot" verdient haben.

Kultureller Schatz

Nicht nur, um diesen kulturellen Schatz mit all seinen historisch belegten und teilweise geheimnisvollen Geschichten zu bewahren, hatten sich Daniela und Michael Weisser im Jahre 2006 entschlossen, das sanierungsbedürftige "Parkhotel" zu übernehmen, und – mit neuem Namen versehen – nicht nur wieder Gäste für das Hotel und Restaurant zu gewinnen, sondern auch, um darin unvergessliche Feste feiern oder sonstige Veranstaltungen durchführen zu können.

Zum Verkauf

Für die beiden letzten Übernachtungsgäste hatte Daniela Weisser übrigens am 18. Dezember ausnahmsweise die Türen zum Frühstücksraum abgeschlossen, damit diese nicht mitansehen mussten, wie die "Villa Junghans" leergeräumt und die in all den Jahren liebevoll zusammengetragenen Gegenstände für Interessierte zum Verkauf aufgestellt wurden.

Erfolgreicher Hausflohmarkt

Einige der Gegenstände, die von Familie Weisser angeboten wurden, werden künftig wohl in einem anderen historischen Junghans-Gebäude zu finden sein, wie Michael Weisser verriet. Der Verkauf der Einrichtung sei bei dem abschließenden Hausflohmarkt "gut gelaufen", "im Großen und Ganzen ist alles weg".

Geschenke zum Abschied

Was ihn und seine Frau überwältigt habe, seien die vielen Dankesbekundungen und auch Geschenkkörbe ehemaliger Gäste und Freunde des Hauses zum Abschied gewesen, der beiden dann doch nach knapp 17 Jahren "sehr weh getan hat".

Nicht mehr in die Gastronomie zurück

Beruflich gehe es, so Weisser, für ihn und seine Frau nicht mehr in die Gastronomie zurück. Sie hätten zwar einige Objekte angeschaut und es sei ihnen auch einiges angetragen worden. Er selbst sei derzeit noch mit der restlichen Abwicklung der jetzigen Firma beschäftigt, so dass er derzeit noch nichts Neues mache – und er sei damit auch nicht unter Druck. Seine Frau Daniela sei in die Versicherungsbranche gewechselt.