Über ein Thema, das in Schramberg die „Gemüter bewegt“, solle nun mal wieder öffentlich informiert werden, nachdem die Verwaltung „fleißig gearbeitet“ habe, kündigte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr am vergangenen Donnerstag im Gemeinderat an. Von außen liege die Villa recht ruhig da, „im Inneren tut sich dafür umso mehr“, schloss Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann an. Auch Architekt Jürgen Bihlmaier stand den Räten schon in der öffentlichen Sitzung für Fragen zur Verfügung. Er blieb nach dem Sachstandsbericht im Ratssaal – nichtöffentlich sollte später nochmals über die Villa gesprochen werden.

Er wolle über relevante Fragestellungen, Ziele, Handlungsoptionen und nächste Schritte sprechen, so Heinzelmann. Der Grundgedanke sei, der Verantwortung gerecht zu werden gegenüber dem Gebäude mit seiner herausragenden Bedeutung und dieses der Öffentlichkeit zu erhalten.

Sicherheiten schaffen

Ziele seien, für den Gemeinderat und künftige Pächter Planungs- und Entscheidungs- beziehungsweise und Betriebssicherheit zu schaffen. „Der Pächter und wir stecken da ja ordentlich Geld rein“, so Heinzelmann. Da dürfe dann nichts mehr im Hintergrund im Argen liegen und plötzlich für Probleme sorgen. Klar ist: „Die aktuellen Untersuchungen und daraus abzuleitenden Maßnahmen gehen weit über das hinaus, was im laufenden Betrieb möglich gewesen währe, ohne jenen zu beeinträchtigen.“

Was ist direkt zwingend nötig?

Basis der Untersuchungen sei gewesen zu ermitteln, welches sofort zwingend erforderliche Reparaturen vor einer Neuverpachtung (je nach dem ob Gastro mit oder Gastro ohne Hotelnutzung) sind, wie das Gebäude und die Technik grundlegend in einen Zustand gebracht werden können, so dass zehn oder mehr Jahre ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist sowie, was auch während des Betriebs erledigt werden könnte.

Um den Zustand des Dachs habe ein Flug mit einer Drohne Aufschluss gegeben. Da seien ein paar Sofortmaßnahmen an der Dachrinne nötig, das ginge aber mit dem Hubsteiger. Mittelfristig brauche es ein Gerüst für nicht akute Maßnahmen an der Eindeckung.

Elektrotechnik komplett erneuern

Bei der Elektro-Technik „wird’s schon spannender, da ist ja auch Spannung drin“, leitete Heinzelmann zum nächsten Gewerk über. Dabei sei eine Erneuerung des Haupt- und der Stockwerkverteiler nötig, das Leitungsnetz sei teils noch in zweiadriger Ausführung, was sei 1973 nicht mehr zulässig sei. „Die gesamte Elektrotechnik muss auf den derzeit zulässigen Stand gebracht werden. Da kommen wir nicht drum.“

Für die Heizung müsste der Kessel punktuell, flächendeckend die Leitungen in fünf bis zehn Jahren erneuert werden, dies gilt ebenso wie die Leitungen im Rahmen der Brandschutzsanierung. Bei den Abwasserleitungen gebe es keinen dringenden Handlungsbedarf.

Je nach späterer Nutzung

Je nach späterer Nutzungsvariante unterscheiden sich die verschiedenen Sanierungs- oder Ausbauschritte, auch wenn es nutzungs-unabhängige Maßnahmen bei der Grundsanierung gibt. Je nach Variante lägen die Kosten zwischen rund einer und sechs Millionen Euro. Mögliche Fertigstellungstermine sind zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem 4. Quartal 2025.

„Danke, dass die Verwaltung da dran bleibt. Wir werden auch dran bleiben und, wenn es so weit ist, entscheiden. Die Villa ist ein emotionales Stück Schramberg“, sagte Clemens Maurer (CDU). Das Haus, erinnerte er, sei über viele Jahre erfolgreich bewirtschaftet worden und habe „zuletzt mehr Prügel bekommen“, als es verdiene. Nun gelte es, die Villa schnellstmöglich sinnvoll wieder an den Start zu bringen.