Villa Junghans in Schramberg: Die Investorensuche geht weiter

Wie in der amerikanischen Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ kommt auch die Villa Junghans nicht aus einer Zeitschleife heraus. Die Zukunft ist nach wie vor offen.
Nicht erst seit dem Ausscheiden der Pächterfamilie Weisser Ende 2022 ist die Villa Junghans ein wiederkehrendes Thema im Gemeinderat. Seit Jahrzehnten steht ihre Zukunft immer wieder auf der Tagesordnung. Schon vor 46 Jahren am 25. Juni 1979 stellte der 2022 verstorbene langjährige Stadtrat Klaus Grüner „in Übereinkunft mit dem FDP-Ortsverband“ einen Antrag zur Villa Junghans im Gemeinderat, nachdem einige Tage davor die Stadträte „mit überwältigender Mehrheit“ einen Verkauf ausgeschlossen hatten. „Es wird ein Investor und Pächter gesucht, der in räumlicher Verbindung zum Parkhotel einen Hotelneubau zu Eigentum erstellt und betreibt. Die Stadt stellt das Parkhotel für eine geringe Pacht langfristig zur Verfügung und räumt ein Vorkaufsrecht ein“, formulierte Grüner damals.