„Wir hatten Neuigkeiten vor der Sommerpause versprochen“, kündigte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr den Sachstandsbericht an. Im Fokus stehe die Sicherheit, sagte Heinzelmann – natürlich hinsichtlich der Nutzung, aber auch vor planerischem Hintergrund für den potenziellen Pächter, der „wissen muss, was ihn erwartet“. Man sei dabei in enger Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden und Fachbereich 2.

In einem Brandschutzgutachten sollen nun die diesen Bereich betreffenden „technischen Geschichten“ geprüft werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Villa 1886 als Wohnhaus gebaut wurde und möglicherweise für einen Gastronomie- und Hotelbetrieb etwas baulich verändert werden müsste. Das gebe eine „wichtige Planungsgrundlage für unsere Überlegungen“.

Zwei Teile

Das Gutachten sei in zwei Teile aufgegliedert – zum einen soll untersucht werden, was die Anforderungen für einen Betrieb als Restaurant im Erd- und Untergeschoss sind und zum anderen, ob das erste und zweite Obergeschoss hinsichtlich der baulichen Begebenheiten nach wie vor als Hotel betrieben werden kann – „und wenn nein, was wir tun müssten, Stichwort zweiter baulicher Rettungsweg, der bislang nicht vorhanden ist“. Für den Betrieb, so Heinzelmann weiter, gebe es schon weitere Interessenten. Diese möchten „natürlich auch wissen, was kann ich in diesem Objekt tun, was könnte funktionieren und was nicht“.

„Sorgsam umgehen“

Ende August soll das Ergebnis des Brandschutzgutachtens vorliegen, so der Wirtschaftsförderer. Damit gehe die Stadt mit der Baurechts- und Gaststättenbehörde nochmals in das Gespräch und kläre, was gegebenenfalls getan werden muss, um den Gaststättenbetrieb möglichst schnell wieder aufnehmen zu können. „Wir wollen alles tun, dass die Villa wieder an den Start kommt – dabei aber sorgsam mit ihr umgehen“, schloss Heinzelmann.

Weil das Gutachten im August erwartet wird, werde man bald nach der Sommerpause zumindest wieder in Form eines Sachstandsberichts informieren, ergänzte Eisenlohr. An dem Thema wolle man „engmaschig dranbleiben, weil es auch ein sehr wichtiges ist“. Zuletzt hatte die Stadtverwaltung im Mai über Elektrotechnik, Dach oder Heizung berichtet. Je nach späterer Nutzung wurden seinerzeit Gesamtkosten von einer bis zu sechs Millionen Euro für das Großprojekt angegeben.

Andere Aufgaben?

„Sie sind ja eigentlich Wirtschaftsförderer“, fragte Jürgen Reuter (Aktive Bürger), wer innerhalb des Rathauses auffange, dass sich Heinzelmann „so intensiv“ mit der Villa beschäftige. Jener meinte, er stocke sein Überstundenkonto auf – während Eisenlohr daran erinnerte, bereits während des Sommerempfangs darüber informiert zu haben, dass die Umsetzung von Projekten wie beispielsweise die Pop-up-Stores wegen des Aufwands durch die Villa Junghans zeitlich verschoben worden seien. „Wir haben sie jetzt auch einfach gemäß dem Wunsch aus dem Gremium sehr hoch priorisiert.“