Villa Eugenia in Hechingen: In die Welt von Edith Piaf eintauchen

1 Regina Greis (Gesang) und Klaus Hügel (Piano) präsentieren Lieder von Edith Piaf. Foto: Roland Buckenmaier

Die Besucher des Chanson-Abends in der Villa Eugenia erwartet am 25. September eine musikalische Reise durch die Werke der französischen Sängerin Edith Piaf.









Link kopiert



Ihre Interpretation von Chansons war weltberühmt, ihre Ausdruckskraft und ihr Gesangsstil schienen die Tragödien ihres Lebens widerzuspiegeln: Edith Piaf, der „Spatz von Paris“, feierte ihre größten Erfolge mit „La vie en rose“, „Milord“, „Hymne à l’amour“ und „Non, je ne regrette rien“. Am Mittwoch, 25. September, ist ein Chansonabend von 19 Uhr an in der Villa Eugenia in Hechingen dieser französischen Sängerin gewidmet.