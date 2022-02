1 Frederik Reith ist ab dem 25. März leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit "An der Eschach". Foto: Tobias Lorke

Nun ist es offiziell: Mit Wirkung zum 25. März wird Vikar Frederik Reith die Seelsorgeeinheit (SE) "An der Eschach" als leitender Pfarrer übernehmen. Dies gab die Erzdiözese Freiburg am Sonntag bekannt. Die Gläubigen wurden zudem in den Sonntagsgottesdiensten informiert.















Niedereschach - Reith ist in der Seelsorgeeinheit zu der als Pfarreien vor Ort die Gemeinden Niedereschach, Dauchingen, Fischbach, Kappel, Königsfeld, Mönchweiler, Neuhausen, Obereschach und Weilersbach gehören, längst bekannt. Seit eineinhalb Jahren ist er bereits als Vikar in der SE tätig. In dieser Zeit hat er sich nach eigenen Worten "sehr gut eingelebt". Er fühle sich sehr wohl in der SE und sehe viel Potenzial. Zudem schätze er die in den Pfarreien vor Ort innerhalb der SE gepflegten "wertvollen und schönen Traditionen". Hinzu komme ein junges Team, das ihn großartig unterstütze. Zusammen mit diesem Team möchte er schauen, wie man die Gemeinde stärken könne. Er möchte, dass andere Menschen entdecken was sie können und mit diesen Menschen einen gemeinsamen Weg gehen.

Pfarrexamen mit Erfolg bestanden

Um die seit dem 15. September 2020 vakante Stelle als leitender Pfarrer übernehmen zu können, habe er als Voraussetzung nun mit Erfolg das Pfarrexamen abgelegt. Da sich auf die ausgeschriebene Stelle niemand beworben habe, sei es von Anfang im Einklang mit Dekan Josef Fischer, der seit Beginn der Vakanz die SE als Pfarradministrator leitet, die Idee gewesen, sich um die Stelle zu bewerben. Hinzu komme, dass er die Landschaft und das Klima im Schwarzwald sehr liebe.

Einzug ins Niedereschacher Pfarrhaus

Gefühlt, so Reith, werde sich für ihn ab dem 25. März nicht viel ändern, da er bereits eingearbeitet sei und viele Menschen schon gut kenne. Faktisch ändere sich jedoch doch einiges. Als leitender Pfarrer sei er zum Beispiel unterschriftsberechtigt. Er werde seinen bisherigen Wohnort in Villingen verlassen und in das Pfarrhaus in Niedereschach einziehen. Praktisch sei es auch, dass er von Niedereschach aus in recht kurzer Zeit in seiner Heimatgemeinde Schwarzach bei Baden-Baden sei. Dorthin pflege er zur Familie und Freunden noch viele Kontakte. Das Schwarzacher Münster sei seine Heimatkirche.

Lebenslauf und Berufung

Die Pfadfinder waren und sind ein Baustein seines persönlichen Berufungsweges. Daher kommt auch Reiths Vorliebe für Hüte. So stamme das Zitat "Versucht, die Welt ein wenig besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt" nicht von einem Heiligen, sondern von Robert Baden-Powell, dem Begründer der Pfadfinderbewegung. Dieses Zitat gebe sehr gut einen Teil seiner persönlichen Motivation wieder, Priester zu werden.

Geboren wurde Reith 1988 in Schwarzach bei Baden-Baden. Dort hat er einen zweifachen Weg in der kirchlichen Jugendarbeit durchlaufen: Als Ministrant und als Pfadfinder. Darum sei ihm schon früh klar gewesen, dass er sich einmal beruflich mit Menschen und deren Lebenswegen befassen wolle. Kombiniert mit seiner frühen Begeisterung für die Geschichte ergab dies nach dem Besuch des Gymnasiums in Brühl, den Plan, Religions- und Geschichtslehrer zu werden. Es folgte ein Studium in Freiburg. Nach einem Jahr Lehramtsstudium, habe er das Geschichtsstudium schweren Herzens aufgegeben, um nur noch Theologie zu studieren und ins Priesterseminar einzutreten, das er vor Ort kennen- und schätzen gelernt habe.

2017 zum Priester geweiht

Nur allzu gerne erinnert sich Reith an sein Studium in Freiburg, ein "grandioses" Praxissemester in Mannheim oder sein einjähriges Außenstudium in Wien. Nach dem Studium folgten verschiedene Praktika. Im Odenwald war er als Diakon tätig. Im Jahr 2017 wurde er in Freiburg zum Priester geweiht. Danach war er drei Jahre lang Kaplan (Vikar) in Rastatt, ehe er 2020 nach Villingen und so auch in die SE "An der Eschach" kam.

Info: Seelsorgeteam

Zum Seelsorgeteam rund um Frederik Reith gehören die Pastoralassistentin Angela Fürderer, Gemeindereferent Michael Käfer, die Diakone Stefan Fornal und Christian Müller-Heidt sowie als ehrenamtlich beauftragter für den Beerdigungsdienst, Adolf Schwab.

Die Investitur findet am Samstag, 21. Mai, im Rahmen eines Gottesdienstes in der katholischen Kirche in Niedereschach statt. Der genaue Ablauf wird noch festgelegt und hängt auch davon ab, was angesichts der Corona-Pandemie zulässig ist.