Wofür kämpfen wir, fragte Folk-Rock-Band «Country Joe and the Fish» in den 1960ern. Mit dem Vietnam-Protestsong wurde McDonald zur Stimme der Hippie-Generation. Nun ist er mit 84 Jahren gestorben.
Berkley - Der US-Musiker und Vietnamkriegs-Protestsänger "Country Joe" McDonald ist gestorben. Der Sänger der Folk-Rock-Band "Country Joe and the Fish" erlag im Alter von 84 Jahren in Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien den Folgen der Parkinson-Krankheit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Ehefrau Kathy McDonald berichteten. Laut seiner Website erfolgte sein Tod am 7. März.