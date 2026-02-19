Vietnamesische Azubis unter Druck: Zwischen Sprachbarrieren und dubiosen Vermittlern

In Berlin sind vietnamesische Azubis verschwunden. Der Verdacht: Ausbeutung und Menschenhandel. Auch in Stuttgart gibt es Probleme.
Sie kommen mit Vertrag, Hoffnung und Zielen: eine Ausbildung in Deutschland, ein Beruf, ein neues Leben – junge Menschen aus Vietnam. Doch Berichte aus Berlin klangen jüngst beunruhigend: An der Brillat-Savarin-Schule, der größten gastgewerblichen Schule Deutschlands, fehlte plötzlich ein großer Teil der vietnamesischen Auszubildenden. Von einem Tag auf den anderen seien die Schüler einfach nicht mehr zum Unterricht erschienen – regelrecht „verschwunden“, berichteten Medien. Der Verdacht: Ausbeutung und Menschenhandel. Gibt es Ähnliches in Baden-Württemberg?