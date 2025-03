Bis ins Jahr 1805 stand Geislingen unter der Herrschaft von Rittern, die im Wasserschloss residierten. Die gerüsteten Streiter kehren nun wieder zurück – wenn auch nur für ein Wochenende.

Zum vierten Mal plant, organisiert und veranstaltet die Event-Agentur Fabula Corvinus aus Haiterbach parallel zum verkaufsoffenen Sonntag einen mittelalterlichen Markt rund ums ehemalige Schloss, die „Schlossfestspiele“. Erstmals soll es dabei ein Turnier mit Rittern zu Pferde zu sehen geben.

„Markus von Heudorf“ hoch im Sattel

Im vergangenen Jahr gab es das bereits in Lautlingen zu sehen, berichtet Anja Katz von Fabula Corvinus. In Geislingen, wo sich die Marktteilnehmer von Anfang an wohlfühlten, ist diesen März für „Ritter Markus von Heudorf“, Mitorganisator und Ehemann, die Premiere.

Man wolle allen Mittelalter-Fans, Familien und auch sozial schwachen Menschen die Möglichkeit bieten, eine unvergessliche Zeit zu verbringen, sagt Anja Katz. Dafür werden auf den Plätzen und Wiesen rund ums Geislinger Schloss sowie im Schlosspark wieder zahlreiche Marktstände und Zelte von Handwerkern und Händler sowie Wirten aufgestellt.

Termin: 28. bis 30. März

Die „Schlossfestspiele“ beginnen am Freitag, 28. März, 17 Uhr. Am Samstag und Sonntag geht es jeweils um 11 Uhr los.

Am Samstagabend, 19 Uhr, ist eine Feuer-Show geplant. Das Ritterturnier ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr zu sehen. Dabei erhalten die Zuschauer einen Eindruck davon, wie mittelalterliche Lanzengänge und Reiterspiele ausgesehen haben könnten. Barden und Tanzgruppen unterhalten während der drei Tage die Zuschauer. Der Eintritt kostet am Freitag für Erwachsene sechs Euro, für Personen in Gewandung (Kostüm) und Jugendliche ab 16 Jahren fünf Euro. Samstag und Sonntag kosten jeweils zehn Euro beziehungsweise ermäßigt acht Euro.

Am Freitag sind auch Karten für das gesamte Wochenende zum Preis von 15 Euro zu bekommen. Kinder bis 15 Jahre und Besucher mit Handicap, beispielsweise Rollstuhlfahrer haben freien Eintritt.

www.fabula-corvinus.de