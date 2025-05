Altensteig startet in Saison Freier Eintritt im Freibad am ersten Öffnungstag

Die Freibadsaison in Altensteig steht in den Startlöchern. Für den ersten Tag gibt es für große und kleine Wasserratten freien Eintritt. Was sonst noch wichtig ist, erklärt Florian Weinhardt von den Stadtwerken.