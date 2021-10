VfL Nagold trifft am 17. November auf die Stuttgarter Kickers

1 Trainer Armin Redzepagic und der VfL Nagold freuen sich auf das Viertelfinale im WFV-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers. Foto: Eibner

Der Termin für den Pokalkracher zwischen dem VfL Nagold und den Stuttgarter Kickers steht fest.















Link kopiert

Das Viertelfinale des Verbandspokals zwischen dem VfL Nagold und dem Oberligisten aus Stuttgart wird am Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr im Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion angepfiffen. "Wir hätten gerne nachmittags an einem Sonntag oder Feiertag gespielt, um möglichst viele Fans im Stadion begrüßen zu können", sagte Armin Redzepagic, Trainer des Landesligatabellenführers aus Nagold. Zeitweise war dafür der Feiertag Allerheiligen am Montag, 1. November, im Gespräch. Dieser Termin klappte jedoch bei den Stuttgartern nicht. "Jetzt wird es eben ein Flutlichtspiel unter der Woche. Wir hoffen, dass das Stadion trotzdem voll wird und wir unseren Fans ein tolles Spiel zeigen werden", sagte Redzepagic.