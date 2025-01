Am Donnerstagmittag wurde das Viertelfinale im WFV-Pokal ausgelost. Für unsere hiesigen Teams stehen spannende Begegnungen an.

Im Untergrund der Baustelle von Stuttgart 21 wurden am Donnerstagmittag die Viertelfinals im WFV-Pokal ausgelost. Aufgrund der verbleibenden Teams, herrschte bereits im Vorfeld große Spannung – schließlich wären verschiedenste reizvolle Konstellationen möglich gewesen. Mit reichlich Verspätung zur eigentlich angekündigten Zeit von 15 Uhr ging es dann los.

Zu Gast war mit Ali Odabas der Kapitän des letztjährigen Titelträgers VfR Aalen. Er bescherte der TSG Balingen mit der Begegnung beim SSV Reutlingen einen Lokalkampf. Damit steht man sich in dieser Saison schon zum dritten Mal gegenüber. Das Hinspiel in Balingen gewann die TSG auf furiose Weise mit 4:1, das Rückspiel Anfang Dezember endete nach einem umkämpfen Spiel 1:1-Unentschieden.

„Ein tolles Duell“

Ein tolles Duell“, freut sich Geschäftsführer Jonathan Annel, der bei der Ziehung in Stuttgart live dabei war. „Natürlich hätten wir auch gerne daheim gespielt, aber der Pokal ist eben kein Wunschkonzert.“ Gespielt wird am 9. oder 14. April.

Ein echter Kracher würde dann auch bei einem möglichen Halbfinale warten. Es wartet der Sieger der Partie TSG Backnang gegen Regionalligist SGV Freiberg. Spannend sind auch die weiteren Begegnungen.

FC Holzhausen ist Favorit

So hat der FC Holzhausen mit dem Landesligisten TSV Riedlingen vermeintlich „Losglück“. Die SG Sonnenhof Großaspach spielt ebenfalls bei einem Team aus dieser Liga – und zwar in Blaubeuren. Im Semifinale könnte es also ein Wiedersehen von SG-Coach Pascal Reinhardt mit dem FCH geben.