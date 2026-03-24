Viertelfinale im Verbandspokal: SV 08 reist als Underdog zum FC 08 Villingen

Im Viertelfinale des SBFV-Verbandspokals gastiert Laufenburg beim FC 08 Villingen. Michael Hagmann hätte nichts gegen einen „besonderen Pokalabend“.
Vor dem Viertelfinale im Verbandspokal beim Oberligisten FC 08 Villingen blickt Michael Hagmann, Trainer des SV 08 Laufenburg, mit Vorfreude und Gelassenheit auf die Aufgabe. „Besser wäre ein Heimspiel an einem Wochenende“, räumt Hagmann ein. Doch die Rahmenbedingungen unter der Woche und in der Fremde seien kein Problem: „Wir hatten genug Zeit, uns damit zu arrangieren.“