Viertelfinale im Verbandspokal: SV 08 reist als Underdog zum FC 08 Villingen

Vor dem Viertelfinale im Verbandspokal beim Oberligisten FC 08 Villingen blickt Michael Hagmann, Trainer des SV 08 Laufenburg, mit Vorfreude und Gelassenheit auf die Aufgabe. „Besser wäre ein Heimspiel an einem Wochenende“, räumt Hagmann ein. Doch die Rahmenbedingungen unter der Woche und in der Fremde seien kein Problem: „Wir hatten genug Zeit, uns damit zu arrangieren.“

Dass seine Mannschaft nun beim klassenhöheren Gegner antreten darf, erfüllt den Coach mit Stolz: „Wir sind dankbar, so weit gekommen zu sein und jetzt in Villingen das Viertelfinale spielen zu dürfen.“ Eine ähnliche Konstellation habe es bereits gegeben: „Wir hatten so eine Situation tatsächlich schon mal vor einem Jahr in Teningen, da war es auch auswärts und auch unter der Woche.“ Die Ausgangslage ist für Hagmann klar, beeinflusst die Herangehensweise aber kaum. „Ob wir als Underdog oder Favorit antreten, ist uns egal. Wir sind voll motiviert und freuen uns seit Wochen auf dieses Spiel.“ Personell kann der SV 08 Laufenburg nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich die Langzeitverletzten Lindemann und Hilpert sowie der noch angeschlagene Halili fehlen.

Gegen den Oberligisten sieht Hagmann sein Team am Mittwoch (19 Uhr) in der Außenseiterrolle, betont aber zugleich die eigenen Chancen: „Wir haben nichts zu verlieren. Es ist nur ein Klassenunterschied, aber Villingen ist klarer Favorit und hat Heimrecht. Sie müssen das Spiel gewinnen.“ Genau darin liege aber auch die Möglichkeit für eine Überraschung: „Wir sind heiß, haben keinen Druck und im Pokal ist immer alles möglich.“ Ein Ziel hat der Laufenburger Trainer dabei ganz klar vor Augen: „Ich hätte nichts gegen einen besonderen Pokalabend.“