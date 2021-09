1 Für die Spieler des FC 08 Villingen geht die "Mission Titelverteidigung" im Viertelfinale gegen den SV Oberachern weiter. Foto: Eich

Die Würfel sind gefallen: Oberligist FC 08 Villingen trifft im SBFV-Pokal-Viertelfinale auf den Ligarivalen SV Oberachern, Verbandsligist DJK Donaueschingen bekommt es mit dem Landesligisten SV Au-Wittnau zu tun.

Dienstag, 16 Uhr, Geschäftsstelle des Südbadischen Fußballverbandes in Freiburg: Zeit für die Auslosung der Viertelfinals. Der Wunsch von 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan erfüllt sich wenige Minuten später. "Wir wollten ein Heimspiel, das haben wir bekommen", freut sich der Villinger, dass in der Runde der besten acht Pokalteams aus Südbaden der SV Oberachern in die MS Technologie-Arena kommt. Mit dem Ligarivalen verbinden die Nullachter gute und schlechte Erinnerungen. Jüngst im Oberliga-Spiel setzte es beim 2:3 die erste Saisonniederlage, doch im vergangenen Cup-Wettbewerb erreichte der FC 08 mit einem 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen das Finale. "Und natürlich wollen wir wieder den Pokal nach Villingen holen. Dafür müssen wir jeden Gegner schlagen", stellt Arash Yahyaijan klar.

Laut Rahmenterminkalender sollen die Viertelfinals am 26. oder 27. Februar 2022 über die Bühne gehen. Die SBFV-Verantwortlichen stellten aber auch klar, dass Spiele vorgezogen werden können.

Bei der am Wochenende spielfreien DJK Donaueschingen freut man sich über das Los und das Heimrecht. "Es hätte uns mit allein vier Oberligisten in der Lostrommel wirklich viel härter treffen können", so das erste Statement von DJK-Coach Tim Heine. Mit dem SV Au-Wittnau haben die Donaueschinger den einzig noch verbliebenen Landesligisten gezogen. "Im Moment weiß ich noch nicht so viel über unseren kommenden Pokalgegner, aber alleine die Tatsache, dass Au als Landesligist das Viertelfinale erreicht hat, spricht ja für sich. Von der Papierform her sind wir mit dem Heimrecht der Favorit, aber ich erwarte ein völlig offenes Pokalduell."

Au-Wittnau schaltete auf seinem Weg ins Pokal-Viertelfinale den SV Endingen (2:0), den VfR Bad Bellingen (4:1), den Oberligisten FV Lörrach-Brombach (2:1) und den SC Hofstetten (2:0) aus.

In den beiden weiteren Viertelfinalpaarungen stehen sich der SV Linx und der FC Denzlingen sowie der Freiburger FC und der FC Radolfzell gegenüber.