Viertelfinale im Einzel: Ovtcharov - Franziska: Deutsches Duell bei Tischtennis-EM

Linz - Bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Linz kommt es im Viertelfinale zum Duell zwischen dem früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov und dem aktuell ranghöchsten deutschen Spieler Patrick Franziska. Der zweimalige Europameister Ovtcharov (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell) gewann sein Achtelfinale gegen den Portugiesen Marcos Freitas in 4:2 Sätzen. Der Weltranglisten-Zwölfte Franziska (1. FC Saarbrücken) schlug den Kroaten Andrej Gacina mit 4:1.

"Wir sind befreundet und kennen uns sehr gut. Ich freue mich, dass einer von uns im Halbfinale stehen und eine Medaille sicher haben wird", sagte Ovtcharov. Bei der WM 2023 in Südafrika hatte er zusammen mit Franziska die Bronzemedaille im Doppel gewonnen.

Lesen Sie auch

Titelverteidiger Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) und sein Doppelpartner Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) haben in Linz ebenfalls das Viertelfinale am Samstagabend erreicht. Nach seinem 4:0-Sieg gegen den Spanier Juan Perez trifft Duda dort auf den Topfavoriten Felix Lebrun. Der Olympia-Dritte aus Frankreich schlug den 18 Jahre alten Deutschen Andre Bertelsmeier in der Runde der besten 16 mit 4:1.