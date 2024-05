1 Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einer mehrtägigen Feier im Festzelt und tritt selbst mehrfach auf (hier beim Festbankett zu sehen). Foto: Jambrek

Das Gründungsjahr der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach ist das Jahr 1874. Mit einem viertägigen Fest im Zelt auf der Lehwiese feierte die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach ihr 150-jähriges Bestehen. Die Feier endete am Sonntag.









An Christi Himmelfahrt begann der mehrtägige Festakt zum Jubiläum. Am ersten Tag standen geführte Wanderungen und ein Spiel der „Kleinen Besetzung“ sowie der Fassbieranstich durch das Organisationsteam auf dem Programm. Anschließend trat noch die Gruppe Most und Lauterblech auf.