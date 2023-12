3 Andreas Wellinger sprang bei der Qualifikation 139 Meter weit. Foto: Daniel Karmann/dpa

Andreas Wellinger springt auch in Garmisch-Partenkirchen stark. Ein ungewohntes Hindernis strengt ihn zwar an, bringt ihn aber nicht aus dem Konzept.









Garmisch-Partenkirchen - Andreas Wellinger hat sich in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen erneut in starker Form präsentiert. Der Führende in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee sprang 139 Meter weit und belegte damit den zweiten Platz.