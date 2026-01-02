Garmisch-Partenkirchen - Tricks Abschauen vom Dominator, das geht laut Deutschlands derzeit bestem Skispringer Felix Hoffmann nicht. "Irgendwas nachmachen ist nicht möglich, weil er doch sehr individuell ist", sagte Hoffmann mit Blick auf den aktuell unschlagbaren Domen Prevc. "Größe, Gewicht, Proportion: Da hat jeder über die Jahre sein persönliches Setup aufgebaut, das funktioniert", sagte Hoffmann.

Der Slowene Prevc führt bei der Vierschanzentournee mit großem Vorsprung. Der Gesamtsieg scheint ihm bereits nach zwei von vier Springen kaum mehr zu nehmen zu sein. Hoffmann liegt auf Platz vier und hat umgerechnet mehr als 25 Meter Rückstand auf Prevc.

Ein Podestplatz ist noch realistisch, hat aus Sicht des 28-Jährigen aber keinen besonderen Wert. "Vierter Platz ist erstmal ganz gut. Aber ob es zwei, drei, vier oder fünf ist, ist bei der Tournee auch irrelevant", sagte Hoffmann. Nur der goldene Adler für den Champion zählt. "Das zeigt den Ehrgeiz, den er hat. Er will das Ding gewinnen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher zu Hoffmann.