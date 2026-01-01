Vierschanzentournee: Prevc dominiert auch 2026 - Deutsche schon klar abgehängt

Domen Prevc nimmt Kurs, als vierter Skispringer der Tournee-Geschichte alle vier Wettbewerbe zu gewinnen. Das deutsche Duo hält in der Weltspitze mit, doch für ganz oben reicht es nicht.
Garmisch-Partenkirchen - Der Slowene Domen Prevc setzt seine Skisprung-Festtage auch im Jahr 2026 fort und lässt die Konkurrenz um das deutsche Spitzenduo verzweifeln. Felix Hoffmann als Sechster und Philipp Raimund auf Rang sieben zeigten beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zwar eine ordentliche Leistung, sehen die Chancen auf den goldenen Adler für den Gesamtsieger der Vierschanzentournee aber weiter schwinden.