Skispringen: Hoffmann doch auf Tournee-Podest - Slowene disqualifiziert

Felix Hoffmann freut sich als Vierter beim Auftakt der Vierschanzentournee - und darf wenig später sogar über einen Podestplatz jubeln. Bei einem Konkurrenten ist der Anzug nicht regelkonform.
Oberstdorf - Felix Hoffmann hat zum Start der Vierschanzentournee von der Disqualifikation eines Konkurrenten profitiert und den deutschen Skispringern doch noch einen Podestplatz beschert. Weil beim zweitplatzierten Slowenen Timi Zajc der Anzug nicht regelkonform war, wurde Hoffmann von Rang vier auf drei nach vorne gestuft. Philipp Raimund wurde durch die Disqualifikation Fünfter statt Sechster.