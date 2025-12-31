Vierschanzentournee: Schanzenrekord bei Quali in Garmisch - Geiger diesmal dabei

Bei der Skisprung-Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen setzt sich mal wieder Domen Prevc durch. Für das deutsche Krisenduo gibt es zum Jahresabschluss einen kleinen Mutmacher.

Garmisch-Partenkirchen - Die deutschen Skisprung-Hoffnungen Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben die Qualifikation zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen souverän gemeistert. Raimund (135 Meter) landete auf Rang fünf, für den Oberstdorf-Dritten Hoffmann (134 Meter) ging es auf Platz acht. Den Sieg in der Vorausscheidung holte sich wieder einmal Domen Prevc aus Slowenien. Der souveräne Gewinner von Oberstdorf sprang 139,5 Meter weit.

Für einen Höhepunkt sorgte an Silvester der Österreicher Stephan Embacher, dem mit 145,5 Metern ein Schanzenrekord auf der Großen Olympiaschanze gelang. Danach verkürzte die Jury den Anlauf um zwei Luken. Embacher verpasste den Sieg in der Qualifikation auch, weil er den Sprung in diesem Weitenbereich nicht mehr sauber landen konnte und deshalb große Abzüge bei den Haltungsnoten bekam.

Wellinger geht mit gutem Gefühl aus dem Jahr

Problemlos die Qualifikation für den Wettbewerb an Neujahr (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) geschafft haben die Routiniers Andreas Wellinger (124,5 Meter) und Karl Geiger (125 Meter). Sie belegten damit die Plätze 27 und 31. "Es war definitiv besser. Die Skiführung war besser. Das war ein wertvoller Sprung für mich und ein schöner Jahresabschluss", sagte Wellinger nach seinem Versuch im ZDF.

Beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf hatte das Duo noch ein sportliches Debakel erlebt. Geiger verpasste als 53. die Qualifikation für den Wettbewerb am Schattenberg. Wellinger belegte in dem Springen Platz 48. Neben Hoffmann, Raimund, Wellinger und Geiger qualifizierten sich aus deutscher Sicht auch Pius Paschke und Ben Bayer für den Wettbewerb an Neujahr.