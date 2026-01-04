Bei einer großen Skisprung-Show vor 21.125 Zuschauern besetzen die deutschen Sportler nur Nebenrollen. Ein Japaner zeigt, dass der Überflieger doch schlagbar ist - zumindest in einem Wettbewerb.
Innsbruck - Der erstmals geschlagene Domen Prevc klatschte der japanischen Skisprung-Sensation Ren Nikaido anerkennend Beifall, Bundestrainer Stefan Horngacher ärgerte sich über die Jury. Mit seinem Sieg beim spektakulären Bergiselspringen in Innsbruck verdarb Nikaido dem in der Gesamtwertung weiter souverän führenden Prevc die Chancen auf den Vierfach-Sieg bei der Vierschanzentournee. Den deutschen Springern blieben erneut nur Nebenrollen.