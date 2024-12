Gleich als erster Starter ging Luca Roth am Dienstagmittag vom Balken. Der Meßstetter kam auf solide 119 Meter. Etliche Springer zogen in der Folge vorbei, die Qualifikation wurde zu einer Zitterpartie.

Kurz vor Schluss war aber klar, dass der Meßstetter wie im Vorjahr beim Neujahrsspringen dabei sein wird. Am Ende landete er mit seinen 104,30 Punkten auf Platz 49. Als Fünfzigster und damit letzter Starter qualifizierte sich der Schweizer Felix Trunz mit 103,90 Punkten. Der Finne Antti Aalto schied mit 103,70 Punkten aus.

Lesen Sie auch

Schwerer Gegner wartet

Aufgrund dieser Qualifizierung wird Roth an Neujahr fast ganz am Ende des 1. Durchgangs springen. Er legt dann im Duell mit dem Zweiten der Qualifikation vor. Dies ist der Österreicher Daniel Tschofenig, welcher das Auftaktspringen in Oberstdorf gewinnen konnte. In Garmisch-Partenkirchen schaffte er in der Qualifikation 136,5 Meter. Die Favoritenduelle in diesem Duell wird also klar verteilt sein.