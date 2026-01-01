5.000 Fans, Sonne und gute Stimmung - das soll für die Skispringerinnen erst der Anfang sein. 2026 folgt wohl ein Meilenstein.
Garmisch-Partenkirchen - Der kleine Party-Vorgeschmack von Garmisch-Partenkirchen macht bei den Skispringerinnen Lust auf mehr. "Vielleicht lockt es ein paar Leute mehr, wenn es Vierschanzentournee heißt und nicht mehr Two-Nights-Tour", sagte Katharina Schmid, die sich über die prächtige Kulisse und die Atmosphäre an Silvester freute. "Ich hoffe, es wird in den nächsten Jahren mehr und mehr und mehr."