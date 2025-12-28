Philipp Raimund ist vor der Vierschanzentournee der Beste im deutschen Team. Der 25-Jährige hat sich stark entwickelt - und eine für einen Skispringer ungewöhnliche Angst abgelegt.
Oberstdorf - In seine Mission als deutscher Hoffnungsträger bei der Vierschanzentournee startete Philipp Raimund mit eigener Kopf-Frei-Strategie. "Ich habe soziale Medien an Weihnachten diesmal komplett ignoriert", sagt der derzeit beste deutsche Skispringer und ergänzt mit einem Grinsen: "Das hat mir persönlich gutgetan, würde ich den anderen auch empfehlen."