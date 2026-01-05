Ein zu kurzer Anzug, eine zweite Sohle im Socken und verbotenes Wachs: Im Skispringen gibt es derzeit zahlreiche Disqualifikationen. Ein früherer Tournee-Sieger findet deutliche Worte.
Bischofshofen - Sven Hannawald hat die Nase voll, Österreichs Sportdirektor spricht öffentlich von Manipulation: Im ersten Winter nach dem Anzug-Skandal bei der Weltmeisterschaft in Trondheim ist der Ton bei den Skispringern deutlich rauer geworden. Gegenseitige Vorwürfe und Beschuldigungen machen während der Vierschanzentournee die Runde, die Diskussionen um unzulässiges Material häufen sich.