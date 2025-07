1 Die Abiturprüfungen ab Scheffel-Gymnasium sind abgeschlossen. Foto: Vichra Mit dem Abizeugnis im Gepäck geht es für 47 Schüler von „Scheffel“ in Lahr in einen neuen Lebensabschnitt.







Die letzten Prüfungen des mündlichen Abiturs wurden am Lahrer Scheffel-Gymnasium am Montag erfolgreich abgelegt. Wie die Schule mitteilt, haben 47 Schüler nun ihre Reifeprüfung in der Tasche.