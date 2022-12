1 Mehrere Container mussten mit dem Unrat aus der Wohnung in Berneck gefüllt und abtransportiert werden. Foto: Stadler

Altensteig-Berneck - Ende Oktober hat unsere Redaktion erstmals über Jasmin B. und ihre vier Kinder im Alter zwischen zehn und 17 Jahren berichtet. Sie bewohnte in Berneck sechs Monate eine zunächst privat angemietete Wohnung aufgrund einer Zuweisung durch die Stadt Altensteig als sogenannte Notunterkunft.

Jasmin B. hatte Mietschulden, sogar eine Räumungsklage des Vermieters erhalten. Da ihr und den Kindern die Obdachlosigkeit drohte, durfte sie bleiben. Zumindest ein halbes Jahr länger – bis sie endgültig raus aus der Wohnung musste.

Angebotene Wohnung zu klein

Eine Zwei-Zimmerwohnung mit 70 Quadratmetern Wohnfläche in der Altstadt, lehnte sie aufgrund des unzureichenden Platzes für fünf Personen ab. Die Familie zog nach Pforzheim zu den Eltern von Jasmin B.

Nach und nach kommen immer mehr Details zum Fall von Jasmin B., die sich beklagt hatte, keine Hilfe für ihren weiteren Weg zu erhalten, ans Tageslicht.

So scheint sie auf den Tag des Auszugs oder besser der Zwangsräumung nicht wirklich vorbereitet gewesen zu sein. Als das Ordnungsamt, Bauhof, Polizei und der Tierschutz vor der Tür standen, war die Wohnung in Berneck bei weitem nicht geräumt. Jasmin B. selbst sprach davon, dass sie den Brief der Stadt, mit dem das genaue Datum und die Uhrzeit für die Beendigung der Notunterbringung in Berneck genannt waren, wohl falsch verstanden habe.

An besagtem Freitagmorgen im Oktober drohte die Situation deshalb zu eskalieren. Die Notunterkunft musste durch den städtischen Bauhof leergeräumt werden.

Miete nur teilweise bezahlt

Der Vermieter, ein alleinerziehender Vater von zwei Kindern, hatte Jasmin B. im Juni 2021 zusammen mit dem damaligen Freund, so die Auskunft seines Bruders, eine 180 Quadratmeter große Wohnung vermietet.

Bereits drei Monate später zahlten Jasmin B. und ihr Ex-Freund Miete und Nebenkosten nur noch teilweise – oder gar nicht. Müllberge türmten sich auf, und über einen eingeschalteten Anwalt wurde das Mietverhältnis gekündigt.

Nach dem inzwischen erfolgten Auszug fand der Vermieter – laut eigener Aussage – eine völlig vermüllte und beschädigte Wohnung vor.

Die Beschäftigten des städtischen Bauhofes stellten mehrere Container vor dem Gebäude auf und entsorgten alles Unbrauchbare in zahlreichen Arbeitsstunden mit mehreren Einsatzkräften.

Brauchbare Gegenstände wurden seitens der Stadt eingelagert, so auch Fahrräder der Kinder, die Jasmin B. nicht abgeholt hat. B. fehle es an einer geeigneten Transportmöglichkeit.

In Pforzheim will die Vierfachmutter alles hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen. Auch wenn dies unter dem Dach von Oma und Opa mit so vielen Personen nicht einfach sei.

Auf Suche nach neuer Wohnung

Aktuell ist sie auf der Suche nach einer Wohnung für sich und die Kinder, wohlwissend, dass dies mit Blick auf die angespannte Wohnungssituation nicht einfach ist.

Bereits in den letzten sechs Monaten in Altensteig hatte sie sich für etliche Wohnungen beworben und ständig Absagen erhalten. Aktuell lebt sie von Kindergeld und von einem Unterhaltsvorschuss, hat keine eigenen Einnahmen, was die Wohnungssuche zusätzlich erschwert.

Ihre Kinder besuchen inzwischen, bis auf eine Ausnahme, bereits wieder Schulen in Pforzheim. Für Jasmin B. ist der Weg hin zu einer geregelten Arbeit mit einem festen Einkommen allerdings noch steinig.