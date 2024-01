„Viererbund“ trifft sich in Oberndorf: Die Aristokraten bitten zum Narrentag

1 Elzacher Schuttig, Rottweiler Fransenkleidle, Überlinger Hänsele, Oberndorfer Narro, Rottweiler Biß und Oberndorfer Schantle treffen sich mit ihren Kollegen nur alle paar Jahre. Foto: Bodo Schnekenburger

Die „Viererbund“-Zünfte Rottweil, Elzach und Überlingen sind dieses Jahr bei ihren „Rebellen“-Freunden in Oberndorf zu Besuch.









Viele Fastnachtsfreunde stehen in diesem Jahr unter einer besonderen Herausforderung: Weniger Zeit als in den meisten Jahren bleibt zwischen Dreikönig und Aschermittwoch. Was normalerweise zur Vorbereitung des eigenen Fastnachtstreibens dicke reichen würde. Doch, ganz ungeachtet aller Narrentreffen, die in diesen Wochen für bunte Bilder sorgen, belegen zwei besondere Veranstaltungen den Fastnachtskalender 2024.